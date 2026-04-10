Vidéo : Dernière 24h pour le Papier numérique, Mythos d’Anthropic, sport live sur Twitch, le CNC fâché, la Chine piratée ?, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
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L’exposition Vidéo Games & Music à la Philharmonie
Du 2 avril au 1er novembre 2026, la Philharmonie de Paris vous invite à redécouvrir les musiques de jeux vidéo !
Au sommaire du 10 avril 2026 :
● L’IA Mythos d’Anthropic fait peur au web mondial
● Le sport live sur Twitch
● Un dictaphone IA de Google
● L’IA Suno copie la musique
● Le CNC suspend ses aides
● La Chine piratée ?
● Une sonnette de vélo Skoda
● … et d’autres trucs au passage
ALERTE : dernière chance pour commander Le Papier numérique
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :