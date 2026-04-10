Vidéo : Dernière 24h pour le Papier numérique, Mythos d’Anthropic, sport live sur Twitch, le CNC fâché, la Chine piratée ?, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Notre sponsor

L’exposition Vidéo Games & Music à la Philharmonie

Du 2 avril au 1er novembre 2026, la Philharmonie de Paris vous invite à redécouvrir les musiques de jeux vidéo !

Au sommaire du 10 avril 2026 :

● L’IA Mythos d’Anthropic fait peur au web mondial ● Le sport live sur Twitch ● Un dictaphone IA de Google ● L’IA Suno copie la musique ● Le CNC suspend ses aides ● La Chine piratée ? ● Une sonnette de vélo Skoda ● … et d’autres trucs au passage

ALERTE : dernière chance pour commander Le Papier numérique

Cliquez pour en savoir plus.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :