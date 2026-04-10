Le Pavé numérique

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Vidéo : Dernière 24h pour le Papier numérique, Mythos d’Anthropic, sport live sur Twitch, le CNC fâché, la Chine piratée ?, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #11.
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Ivan Gaudé
avr. 10, 2026
∙ abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

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L’exposition Vidéo Games & Music à la Philharmonie

Du 2 avril au 1er novembre 2026, la Philharmonie de Paris vous invite à redécouvrir les musiques de jeux vidéo !

Au sommaire du 10 avril 2026 :

● L’IA Mythos d’Anthropic fait peur au web mondial

● Le sport live sur Twitch

● Un dictaphone IA de Google

● L’IA Suno copie la musique

● Le CNC suspend ses aides

● La Chine piratée ?

● Une sonnette de vélo Skoda

● … et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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