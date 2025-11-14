Vidéo : Energie solaire en Chine, hardware Valve, UE et puces, conflit Disney / Youtube TV, IA & endettement

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 14 novembre 2025 :

Valve dévoile la nouvelle Steam Machine

Nouveaux casque VR et gamepad Valve

Le boom des panneaux solaires en Chine

La musique IA ne se distingue plus

L’Europe vulnérable aux pénuries de puces informatiques

Les leaders de l’IA s’endettent massivement

Le conflit Disney / Youtube TV

Et d’autres trucs au passage…

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :