Vidéo : Energie solaire en Chine, hardware Valve, UE et puces, conflit Disney / Youtube TV, IA & endettement

Au sommaire du 14 novembre 2025 :
Valve dévoile la nouvelle Steam Machine
Nouveaux casque VR et gamepad Valve
Le boom des panneaux solaires en Chine
La musique IA ne se distingue plus
L’Europe vulnérable aux pénuries de puces informatiques
Les leaders de l’IA s’endettent massivement
Le conflit Disney / Youtube TV
Et d’autres trucs au passage…
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :
