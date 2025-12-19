Vidéo : Faux coup d’Etat par IA, piratage à l’Intérieur, chantage à Pornhub, consoles de JV en chute, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 19 décembre 2025 :

● Deep fake IA de coup d’état ● Vers un Bluesky européen ? ● Piratage au ministère de l’Intérieur ● Chantage sur Pornhub ● Console de jeu en chute libre ● Les Oscars sur Youtube ● Représailles US contre la tech européenne ? ● …et d’autres trucs au passage

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :