Vidéo : Faux coup d’Etat par IA, piratage à l’Intérieur, chantage à Pornhub, consoles de JV en chute, etc.

Au sommaire du 19 décembre 2025 :
Au sommaire du 19 décembre 2025 :
● Deep fake IA de coup d’état
● Vers un Bluesky européen ?
● Piratage au ministère de l’Intérieur
● Chantage sur Pornhub
● Console de jeu en chute libre
● Les Oscars sur Youtube
● Représailles US contre la tech européenne ?
● …et d’autres trucs au passage
