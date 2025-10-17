Vidéo : Fin de Windows 10, bulle financière de l’IA, médias indé français, crypto-monnaie en folie, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 17 octobre 2025 :
● Fin de Windows 10
● La bulle de l’IA est démentielle…
● … mais l’IA est devenue familière
● Les médias indé fr en ligne se serrent les coudes
● Apple donne des gages à MAGA
● Crypto monnaie en folie
● … et d’autres trucs au passage
La version audio, et les liens ou références cités dans l'émission :
