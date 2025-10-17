Vidéo : Fin de Windows 10, bulle financière de l’IA, médias indé français, crypto-monnaie en folie, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 17 octobre 2025 :

● Fin de Windows 10 ● La bulle de l’IA est démentielle… ● … mais l’IA est devenue familière ● Les médias indé fr en ligne se serrent les coudes ● Apple donne des gages à MAGA ● Crypto monnaie en folie ● … et d’autres trucs au passage

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :