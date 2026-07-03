Vidéo : Fin du jeu vidéo sur disque, pseudo Whatsapp, Trump & crypto, Saracroche, datacenter & eau, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 3 juillet 2026 :
● Fin des jeux vidéo sur disque
● Datacenters et consommation d’eau
● Des pseudos sur Whatsapp
● Les problèmes de l’export de l’IA
● Trump et la crypto, ça paie
● Saracroche, app open source contre le télémarketing
● Un smartphone Starlink ?
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :