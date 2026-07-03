Vidéo : Fin du jeu vidéo sur disque, pseudo Whatsapp, Trump & crypto, Saracroche, datacenter & eau, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 3 juillet 2026 :

● Fin des jeux vidéo sur disque ● Datacenters et consommation d’eau ● Des pseudos sur Whatsapp ● Les problèmes de l’export de l’IA ● Trump et la crypto, ça paie ● Saracroche, app open source contre le télémarketing ● Un smartphone Starlink ? ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :