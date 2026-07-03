Le Pavé numérique

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Vidéo : Fin du jeu vidéo sur disque, pseudo Whatsapp, Trump & crypto, Saracroche, datacenter & eau, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #20.
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Ivan Gaudé
juil. 03, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 3 juillet 2026 :

Fin des jeux vidéo sur disque

Datacenters et consommation d’eau

Des pseudos sur Whatsapp

Les problèmes de l’export de l’IA

Trump et la crypto, ça paie

Saracroche, app open source contre le télémarketing

Un smartphone Starlink ?

…et d’autres trucs au passage

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