Vidéo : Google échappe au démantèlement, l’invasion de la musique par IA, vérification d’âge en ligne, etc.

Au sommaire du 5 septembre 2025 :
● Substack et les nazis
● Google qui échappe au pire
● Comment raisonnent les IA ?
● L’invasion de la musique par IA
● Vérification d’âge en ligne
● IA et Gaza
● … et d’autres trucs au passage
Exceptionnellement, en raison d’une défaillance technique lors de l’émission, les liens utilisés sont disponibles gratuitement cette semaine :
1. CAFÉ LA TECH : le reste de l’actu
Substack pousse une notification nazie à ses utilisateurs
Google doit réformer son magasin d’apps
425 millions de $ d’amende aux US
Amende record de la CNIL contre Google
Steve Wozniak est heureux, ne vous en faites pas pour lui
2. Naze IA
Facebook recrute un influenceur d’extrême-droite pour son IA
Vers un krach financier de l’IA ?
3. IN MEDIA HESS
Comment la musique IA noie les plateformes
Les représentants des majors parle d’un “vol sans précédent” concernant la musique par IA
Warner Bros attaque Midjourney pour contrefaçon
Leçons de la vérification d’âge en Angleterre
Problèmes pour les libertés numériques
4chan et Kiwi farm attaque la législation anglaise depuis les USA
4. GEOPOLITECH
Une ferme de laptops nord coréenne aux Etats-Unis
L’ampleur de l’utilisation par l’armée israélienne des capacités de Microsoft
Grok suspendu pour avoir accusé Israel de génocide
La concurrence chinoise pousse OpenAi à l’Open source
Les liens entre crypto monnaie et extrême-droite
5. LES BONBONS
C’est quoi ? C’est quoi ? C’est pour moi ?
Une autre idée des montagnes russes
Apprendre à grimper aux arbres
