Vidéo : Google échappe au démantèlement, l’invasion de la musique par IA, vérification d’âge en ligne, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 3, épisode #21.
sept. 05, 2025
Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 5 septembre 2025 :

● Substack et les nazis

● Google qui échappe au pire

● Comment raisonnent les IA ?

● L’invasion de la musique par IA

● Vérification d’âge en ligne

● IA et Gaza

● … et d’autres trucs au passage

Exceptionnellement, en raison d’une défaillance technique lors de l’émission, les liens utilisés sont disponibles gratuitement cette semaine :

1. CAFÉ LA TECH : le reste de l’actu

Substack pousse une notification nazie à ses utilisateurs

Lancement du Zevent 2025

Google doit réformer son magasin d’apps

425 millions de $ d’amende aux US

Amende record de la CNIL contre Google

Mais Google échappe au démantèlement

Steve Wozniak est heureux, ne vous en faites pas pour lui

Silksong a tout cassé

Eric Barone, créateur de Stardew Valley, est aux crédits

2. Naze IA

Comment raisonnent les IA ?

Facebook recrute un influenceur d’extrême-droite pour son IA

Vers un krach financier de l’IA ?

3. IN MEDIA HESS

Comment la musique IA noie les plateformes

Les représentants des majors parle d’un “vol sans précédent” concernant la musique par IA

Suno se défend des procès par l'absence de samples

Warner Bros attaque Midjourney pour contrefaçon

Leçons de la vérification d’âge en Angleterre

Problèmes pour les libertés numériques

4chan et Kiwi farm attaque la législation anglaise depuis les USA

4. GEOPOLITECH

Une ferme de laptops nord coréenne aux Etats-Unis

L’ampleur de l’utilisation par l’armée israélienne des capacités de Microsoft

Grok suspendu pour avoir accusé Israel de génocide

La concurrence chinoise pousse OpenAi à l’Open source

Les liens entre crypto monnaie et extrême-droite

5. LES BONBONS

Loutre sur Capybara

C’est quoi ? C’est quoi ? C’est pour moi ?

Un petit obstacle

Une autre idée des montagnes russes

Chevreau sous coke

Apprendre à grimper aux arbres

… et aux palissades

