Vidéo : Grok le déshabilleur, Chine & Chips, Tinder nazi hacké, carte des datacenters, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #01.
Ivan Gaudé
janv. 09, 2026
Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 9 janvier 2026 :

● X devient une usine à imagerie sexuelle non consensuelle

● Impact écologique des datacenters

● Nvidia produit des modèles IA

● Le projet Manhattan de la Chine concernant les processeurs

● Problème de la souveraineté numérique européenne

● Un Tinder nazi s’est fait hacké

● …et d’autres trucs au passage, dont nos meilleurs voeux pour 2026

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

