Vidéo : Grok le déshabilleur, Chine & Chips, Tinder nazi hacké, carte des datacenters, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 9 janvier 2026 :
● X devient une usine à imagerie sexuelle non consensuelle
● Impact écologique des datacenters
● Nvidia produit des modèles IA
● Le projet Manhattan de la Chine concernant les processeurs
● Problème de la souveraineté numérique européenne
● Un Tinder nazi s’est fait hacké
● …et d’autres trucs au passage, dont nos meilleurs voeux pour 2026
