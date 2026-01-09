Vidéo : Grok le déshabilleur, Chine & Chips, Tinder nazi hacké, carte des datacenters, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 9 janvier 2026 :

● X devient une usine à imagerie sexuelle non consensuelle ● Impact écologique des datacenters ● Nvidia produit des modèles IA ● Le projet Manhattan de la Chine concernant les processeurs ● Problème de la souveraineté numérique européenne ● Un Tinder nazi s’est fait hacké ● …et d’autres trucs au passage, dont nos meilleurs voeux pour 2026

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :