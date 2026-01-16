Vidéo : Grok toujours, réseaux sociaux, traduction IA, Confer, Digg, Free, Kameto, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 16 janvier 2026 :

● Le scandale Grok continue ● Ados et réseaux sociaux : quelle législation ? ● Impact de l’IA sur la traduction ● Un chatbot IA qui sécurise vos données ● Le retour de Digg ● Free coupable de négligence ● Kameto chez Webedia ● …et d’autres trucs au passage

