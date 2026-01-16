Vidéo : Grok toujours, réseaux sociaux, traduction IA, Confer, Digg, Free, Kameto, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 16 janvier 2026 :
● Le scandale Grok continue
● Ados et réseaux sociaux : quelle législation ?
● Impact de l’IA sur la traduction
● Un chatbot IA qui sécurise vos données
● Le retour de Digg
● Free coupable de négligence
● Kameto chez Webedia
● …et d’autres trucs au passage
