Vidéo : IA générative et emplois, RAMpocalypse, hack de Ghost CMS, DuckDuckGo, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 29 mai 2026 :

● Débat IA générative et emploi ● Mistral place ses pions ● La RAMpocalypse n’en finit plus ● Crypto et blanchiment ● Hack de Ghost CMS ● Andrej Karpathy rejoint Anthropic ● DuckDuckGo profite ● …et d’autres trucs au passage

EN PRECOMMANDE :

Précommandez Canard PC Hardware à prix réduit et frais de port offerts (France métropolitaine)

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :