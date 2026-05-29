Vidéo : IA générative et emplois, RAMpocalypse, hack de Ghost CMS, DuckDuckGo, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 29 mai 2026 :
● Débat IA générative et emploi
● Mistral place ses pions
● La RAMpocalypse n’en finit plus
● Crypto et blanchiment
● Hack de Ghost CMS
● Andrej Karpathy rejoint Anthropic
● DuckDuckGo profite
● …et d’autres trucs au passage
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :