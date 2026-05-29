Le Pavé numérique

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Vidéo : IA générative et emplois, RAMpocalypse, hack de Ghost CMS, DuckDuckGo, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #15.
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Ivan Gaudé
mai 29, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 29 mai 2026 :

● Débat IA générative et emploi

● Mistral place ses pions

● La RAMpocalypse n’en finit plus

● Crypto et blanchiment

● Hack de Ghost CMS

● Andrej Karpathy rejoint Anthropic

● DuckDuckGo profite

● …et d’autres trucs au passage

EN PRECOMMANDE :

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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