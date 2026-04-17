Le Pavé numérique

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Vidéo : La Russie coupée d’internet, la chasse au CSAM, hacks en pagaille, UE vs GAFAM, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #12.
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Ivan Gaudé
avr. 17, 2026
∙ abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 17 avril 2026 :

● La Russie coupée d’internet

● La technologie de la chasse au CSAM

● LinkedIn, cancer d’internet

● Hacks en pagaille

● Zuckerberg doublé en IA

● UE vs Google, le retour

● …et d’autres trucs au passage

ATTENTION : pas d’émission les 24 avril et 1er mai.

DECOUVREZ AUSSI :

La newsletter des jeux de plateau, de rôle, de cartes, de mains et de vilains, par l’équipe de Canard PC.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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