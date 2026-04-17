Vidéo : La Russie coupée d’internet, la chasse au CSAM, hacks en pagaille, UE vs GAFAM, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 17 avril 2026 :
● La Russie coupée d’internet
● La technologie de la chasse au CSAM
● LinkedIn, cancer d’internet
● Hacks en pagaille
● Zuckerberg doublé en IA
● UE vs Google, le retour
● …et d’autres trucs au passage
ATTENTION : pas d’émission les 24 avril et 1er mai.
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :