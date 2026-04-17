Vidéo : La Russie coupée d’internet, la chasse au CSAM, hacks en pagaille, UE vs GAFAM, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 17 avril 2026 :

● La Russie coupée d’internet ● La technologie de la chasse au CSAM ● LinkedIn, cancer d’internet ● Hacks en pagaille ● Zuckerberg doublé en IA ● UE vs Google, le retour ● …et d’autres trucs au passage

ATTENTION : pas d’émission les 24 avril et 1er mai.

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :