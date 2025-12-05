Vidéo : Les influenceurs MAGA en panique, Musk toujours raciste, obscurcir le soleil ?, Nvidia, Gemini 3, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 5 décembre 2025 :

● Panique sur X chez les influenceurs d’extrême-droite ● Bonnes nouvelles en France ● Obscurcir le soleil contre le réchauffement ● Méta et les mineurs ● Fakenews sur Nvidia ● Google montre les dents dans l’IA ● OpenAI saigne des $ ● Le langage ne mesure pas l’intelligence ● …et d’autres trucs au passage

