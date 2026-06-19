Vidéo : Les US bloquent Anthropic, la DGSI écarte Palantir, l’armée utilise Grok, Meta pirate du porno, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 19 juin 2026 :
● Le gouvernement US bloque Anthropic
● Palantir écarté de la DGSI
● L’armée US utilise Grok
● Meta pirate du porno
● Lancement Ariane 6
● Hausse de prix à venir chez Apple
● Lunettes connectées Snap
● Renault fabrique des drones militaires
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :