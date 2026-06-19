Vidéo : Les US bloquent Anthropic, la DGSI écarte Palantir, l’armée utilise Grok, Meta pirate du porno, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 19 juin 2026 :

● Le gouvernement US bloque Anthropic ● Palantir écarté de la DGSI ● L’armée US utilise Grok ● Meta pirate du porno ● Lancement Ariane 6 ● Hausse de prix à venir chez Apple ● Lunettes connectées Snap ● Renault fabrique des drones militaires ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :