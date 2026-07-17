Le Pavé numérique

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Vidéo : Montée de l’IAg dans le JV, essor de l’IAg chinoise, Apple attaque OpenAI, Fusion Stripe/Paypal, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #21.
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Ivan Gaudé
juil. 17, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 17 juillet 2026 :

L’IAg dans les jeux vidéo

Etat des dépendances numériques

Essor de l’IA chinoise

Vers un gendarme de l’IA ?

Apple attaque OpenAI

Fin de OnePlus en Europe

Fusion Stripe et Paypal ?

…et d’autres trucs au passage

DECOUVREZ AUSSI :

Le Papier numérique, en vente sur notre boutique en ligne, quantité limitée.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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