Vidéo : Montée de l’IAg dans le JV, essor de l’IAg chinoise, Apple attaque OpenAI, Fusion Stripe/Paypal, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 17 juillet 2026 :

● L’IAg dans les jeux vidéo ● Etat des dépendances numériques ● Essor de l’IA chinoise ● Vers un gendarme de l’IA ? ● Apple attaque OpenAI ● Fin de OnePlus en Europe ● Fusion Stripe et Paypal ? ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :