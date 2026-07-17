Vidéo : Montée de l’IAg dans le JV, essor de l’IAg chinoise, Apple attaque OpenAI, Fusion Stripe/Paypal, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 17 juillet 2026 :
● L’IAg dans les jeux vidéo
● Etat des dépendances numériques
● Essor de l’IA chinoise
● Vers un gendarme de l’IA ?
● Apple attaque OpenAI
● Fin de OnePlus en Europe
● Fusion Stripe et Paypal ?
● …et d’autres trucs au passage
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :