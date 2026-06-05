Le Pavé numérique

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Vidéo : Nvidia RTX Spark, IA & Nasdaq, résistances à la tech, médias vs IA, cata de l’IA Meta, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #16.
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Ivan Gaudé
juin 05, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 5 juin 2026 :

● La nouvelle puce Nvidia RTX Spark

● L’IA arrive en Bourse

● Résistances à la Tech

● L’IA de Meta aide les hackeurs

● Les médias contre l’IA

● Spliiit lourdement condamné

● Google achète votre code Android

● Nouveaux LLMs

● Le marché des joueurs à la retraite

● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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