Vidéo : Nvidia RTX Spark, IA & Nasdaq, résistances à la tech, médias vs IA, cata de l’IA Meta, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 5 juin 2026 :

● La nouvelle puce Nvidia RTX Spark ● L’IA arrive en Bourse ● Résistances à la Tech ● L’IA de Meta aide les hackeurs ● Les médias contre l’IA ● Spliiit lourdement condamné ● Google achète votre code Android ● Nouveaux LLMs ● Le marché des joueurs à la retraite ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :