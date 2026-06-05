Vidéo : Nvidia RTX Spark, IA & Nasdaq, résistances à la tech, médias vs IA, cata de l’IA Meta, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 5 juin 2026 :
● La nouvelle puce Nvidia RTX Spark
● L’IA arrive en Bourse
● Résistances à la Tech
● L’IA de Meta aide les hackeurs
● Les médias contre l’IA
● Spliiit lourdement condamné
● Google achète votre code Android
● Nouveaux LLMs
● Le marché des joueurs à la retraite
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :