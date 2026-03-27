Vidéo : OpenAI lâche Sora & Disney, Meta condamné 2 fois, Irlande vs datacenters, Google réécrit le web, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 27 mars 2026 :
● OpenAI lâche l’app Sora & Disney
● Meta condamné deux fois
● Datacenters en Irlande
● Datacenters dans l’espace
● Google veut réécrire le web
● Elon Musk condamné
● Scandale de deepfakes en Allemagne
● …et d’autres trucs au passage
COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :