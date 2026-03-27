Vidéo : OpenAI lâche Sora & Disney, Meta condamné 2 fois, Irlande vs datacenters, Google réécrit le web, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 27 mars 2026 :

● OpenAI lâche l’app Sora & Disney ● Meta condamné deux fois ● Datacenters en Irlande ● Datacenters dans l’espace ● Google veut réécrire le web ● Elon Musk condamné ● Scandale de deepfakes en Allemagne ● …et d’autres trucs au passage

COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :