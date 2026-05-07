Vidéo : Procès Musk/Altman, entraînement des IA, un smartphone OpenAI, SpaceX gobe Cursor, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 7 mai 2026 :
● Procès Musk / Altman
● Sur quoi s’entraînent les IA ?
● Apple sans Tim Cook (quoique)
● Firefox protégé par Mythos
● Un smartphone OpenAI
● Les conseils de Yann LeCun
● SpaceX rachète Cursor
● Le problème Palantir
● …et d’autres trucs au passage
ATTENTION : pas d’émission le 15 mai.
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :