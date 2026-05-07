Le Pavé numérique

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Vidéo : Procès Musk/Altman, entraînement des IA, un smartphone OpenAI, SpaceX gobe Cursor, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #13.
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Ivan Gaudé
mai 07, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 7 mai 2026 :

● Procès Musk / Altman

● Sur quoi s’entraînent les IA ?

● Apple sans Tim Cook (quoique)

● Firefox protégé par Mythos

● Un smartphone OpenAI

● Les conseils de Yann LeCun

● SpaceX rachète Cursor

● Le problème Palantir

● …et d’autres trucs au passage

ATTENTION : pas d’émission le 15 mai.

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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