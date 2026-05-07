Vidéo : Procès Musk/Altman, entraînement des IA, un smartphone OpenAI, SpaceX gobe Cursor, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 7 mai 2026 :

● Procès Musk / Altman ● Sur quoi s’entraînent les IA ? ● Apple sans Tim Cook (quoique) ● Firefox protégé par Mythos ● Un smartphone OpenAI ● Les conseils de Yann LeCun ● SpaceX rachète Cursor ● Le problème Palantir ● …et d’autres trucs au passage

ATTENTION : pas d’émission le 15 mai.

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :