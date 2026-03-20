Vidéo : Reconnaissance faciale illégale, VPN gratuit dans Firefox, Orange détecte les drones, Meta licencie, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 20 mars 2026 :

● Police et reconnaissance faciale illégale ● Bientôt un VPN gratuit dans Firefox ● Voodoo rachète Konbini et Le Gorafi ● Orange détecte les drônes ● Le FBI achète des données publicitaires ● Un laptop 100% réparable ? ● …et d’autres trucs au passage

COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :