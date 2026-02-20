Vidéo : Scoop "Le papier numérique" ! RAMageddon, Polymarket, robots chinois, ICE & Microsoft, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 20 février 2026 :
● RAMageddon & RAMocalypse
● Robots danseurs chinois
● L’IA qui flippe Hollywood
● Polymarket, paris et fantasme libéral
● ICE & Microsoft
● Piratage de fichiers bancaires
● Pentagon vs Anthropic
● …et d’autres trucs au passage
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :