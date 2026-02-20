Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vidéo : Scoop "Le papier numérique" ! RAMageddon, Polymarket, robots chinois, ICE & Microsoft, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #06.
Ivan Gaudé
févr. 20, 2026
Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 20 février 2026 :

● RAMageddon & RAMocalypse

● Robots danseurs chinois

● L’IA qui flippe Hollywood

● Polymarket, paris et fantasme libéral

● ICE & Microsoft

● Piratage de fichiers bancaires

● Pentagon vs Anthropic

● …et d’autres trucs au passage

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

