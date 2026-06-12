Vidéo : SpaceX au Nasdaq, Proton & extrême-droite, Claude Fable, Tesla, Siri, Nintendo, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 12 juin 2026 :
● SpaceX coté au Nasdaq
● Delta, l’outil de numérisation militaire du front en Ukraine
● Tesla recule en douce sur la conduite autonome
● Proton sponsorise l’extrême-droite
● Datacenters et ultrasons
● Sortie bizarre de Claude Fable 5
● Apple au bras de fer avec l’UE sur Siri
● Un vaccin créé par IA en test
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :