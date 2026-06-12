Le Pavé numérique

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Vidéo : SpaceX au Nasdaq, Proton & extrême-droite, Claude Fable, Tesla, Siri, Nintendo, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #17.
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Ivan Gaudé
juin 12, 2026
∙ Abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 12 juin 2026 :

● SpaceX coté au Nasdaq

● Delta, l’outil de numérisation militaire du front en Ukraine

● Tesla recule en douce sur la conduite autonome

● Proton sponsorise l’extrême-droite

● Datacenters et ultrasons

● Sortie bizarre de Claude Fable 5

● Apple au bras de fer avec l’UE sur Siri

● Un vaccin créé par IA en test

● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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