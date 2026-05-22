Vidéo : SpaceX en bourse, Google I/O 2026, art & IA, ChapsVision vs Palantir, X limite les posts, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 22 mai 2026 :
● SpaceX prépare son entrée en Bourse
● Google I/O 2026
● Art & IA, relations difficiles
● X limite les posts
● Assistant IA au ministère de la Justice
● ChapsVision, Palantir français
● Ingérence d’Israël contre LFI
● Smart glasses et malvoyants
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :