Vidéo : SpaceX en bourse, Google I/O 2026, art & IA, ChapsVision vs Palantir, X limite les posts, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 22 mai 2026 :

● SpaceX prépare son entrée en Bourse ● Google I/O 2026 ● Art & IA, relations difficiles ● X limite les posts ● Assistant IA au ministère de la Justice ● ChapsVision, Palantir français ● Ingérence d’Israël contre LFI ● Smart glasses et malvoyants ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :