Vidéo : Ubisoft ça va, Grok est négationniste, le problème Huawei, cyberattaques en série, TikTok, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 21 novembre 2025 :

● Les crypto et le blanchiment ● Tim Cook sur le départ ? ● Cyberattaques en série ● L’Etat contre Shein ● Nexpéria, Huawei : UE vs Chine ● La bombe financière CoreWeave ● Ed Zitron, le schizophrène de l’IA ● Grok et le négationnisme ● On fait quoi de TikTok ? Et d’autres trucs au passage…

