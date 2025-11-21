Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vidéo : Ubisoft ça va, Grok est négationniste, le problème Huawei, cyberattaques en série, TikTok, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 3, épisode #28.
Ivan Gaudé
nov. 21, 2025
Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 21 novembre 2025 :

● Les crypto et le blanchiment

● Tim Cook sur le départ ?

● Cyberattaques en série

● L’Etat contre Shein

● Nexpéria, Huawei : UE vs Chine

● La bombe financière CoreWeave

● Ed Zitron, le schizophrène de l’IA

● Grok et le négationnisme

● On fait quoi de TikTok ?

  • Et d’autres trucs au passage…

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

