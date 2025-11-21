Vidéo : Ubisoft ça va, Grok est négationniste, le problème Huawei, cyberattaques en série, TikTok, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 21 novembre 2025 :
● Les crypto et le blanchiment
● Tim Cook sur le départ ?
● Cyberattaques en série
● L’Etat contre Shein
● Nexpéria, Huawei : UE vs Chine
● La bombe financière CoreWeave
● Ed Zitron, le schizophrène de l’IA
● Grok et le négationnisme
● On fait quoi de TikTok ?
Et d’autres trucs au passage…
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :
Regardez avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à Le Pavé numérique pour regarder cette vidéo et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.