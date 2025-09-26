Vidéo : Vente de TikTok, censure chez Disney et Apple TV, Nvidia file 100 milliards à OpenAI, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 26 septembre 2025 :
● Vente de TikTok
● Visas US à 100 000$
● Censure chez Disney et Apple TV
● Youtube est MAGA aussi
● Nvidia file 100 milliards à OpenAI
● Nvidia met 5 milliards dans Intel
● Intel veut se rapprocher d’Apple
● Snapdragon X2
● Fusion Android et ChromeOS en 2026
● … et d’autres trucs au passage
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :
