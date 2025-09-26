Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vitesse de lecture
×
Partager le post
Partager le post à l'heure actuelle
0:00
/
0:00

Épisode payant

L'épisode complet n'est disponible que pour les abonnés payants de Le Pavé numérique

Vidéo : Vente de TikTok, censure chez Disney et Apple TV, Nvidia file 100 milliards à OpenAI, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 3, épisode #23.
Avatar de Ivan Gaudé
Ivan Gaudé
sept. 26, 2025
∙ abonné payant
1
Partager

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 26 septembre 2025 :

● Vente de TikTok

● Visas US à 100 000$

● Censure chez Disney et Apple TV

● Youtube est MAGA aussi

● Nvidia file 100 milliards à OpenAI

● Nvidia met 5 milliards dans Intel

● Intel veut se rapprocher d’Apple

● Snapdragon X2

● Fusion Android et ChromeOS en 2026

● … et d’autres trucs au passage

DECOUVREZ AUSSI :

La newsletter des jeux de plateau, de rôle, de cartes, de mains et de vilains, par l'équipe de Canard PC.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

Regardez avec un essai gratuit de 7 jours

Abonnez-vous à Le Pavé numérique pour regarder cette vidéo et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.

© 2025 Presse Non Stop
ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
ÉcrireObtenir l’app
Substack est le foyer de la grande culture