Vidéo : Vente de TikTok, censure chez Disney et Apple TV, Nvidia file 100 milliards à OpenAI, etc.

Au sommaire du 26 septembre 2025 :

● Vente de TikTok ● Visas US à 100 000$ ● Censure chez Disney et Apple TV ● Youtube est MAGA aussi ● Nvidia file 100 milliards à OpenAI ● Nvidia met 5 milliards dans Intel ● Intel veut se rapprocher d’Apple ● Snapdragon X2 ● Fusion Android et ChromeOS en 2026 ● … et d’autres trucs au passage

