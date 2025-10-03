Vidéo : Youtube paie Trump, ingérences russes, le monde des NVE, Sora 2, EA racheté par le PIF, Game Pass, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 3 octobre 2025 :

● Ingérences informationnelles russes ● L’univers des extrémistes nihilistes violents ● Youtube plie devant Trump ● Sora 2 d’OpenAI ● ChatGPT et contrôle parental ● EA racheté par les saoudiens ● Refonte du Game Pass ● … et d’autres trucs au passage

DECOUVREZ AUSSI :

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :