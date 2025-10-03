Vidéo : Youtube paie Trump, ingérences russes, le monde des NVE, Sora 2, EA racheté par le PIF, Game Pass, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 3 octobre 2025 :
● Ingérences informationnelles russes
● L’univers des extrémistes nihilistes violents
● Youtube plie devant Trump
● Sora 2 d’OpenAI
● ChatGPT et contrôle parental
● EA racheté par les saoudiens
● Refonte du Game Pass
● … et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :
Regardez avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à Le Pavé numérique pour regarder cette vidéo et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.