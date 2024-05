Édito

Par Ambroise Garel

Aujourd’hui à seize heures, c’est-à-dire hier à seize heures pour vous qui me lisez dans le futur car les lecteurs du Pavé numérique ont toujours un temps d’avance, la commission de « spécialistes de l’usage des écrans » mandatée par Emmanuel Macron va déposer son rapport sur le bureau du président, ce qui est plutôt normal car il serait malpoli de le déposer sur le bureau de quelqu’un d’autre. Par ailleurs, une fois ce dernier déposé, le président devra « s’imprégner des mesures » qu’il propose, ce qui a l’air aussi mystérieux que dégoûtant mais je ne suis pas là pour juger les kinks du chef de l’État.

Le rapport en question ayant davantage fuité que la plomberie de mon ancien appart’ étudiant, on connaît déjà l’essentiel de ses recommandations. Sans surprise, on y trouve des conseils concernant la jeunesse : interdiction des écrans avant trois ans et dans les crèches, interdiction des ordinateurs et des télévisions à la maternelle, interdiction des jouets connectés avant six ans, création d’espaces sans portables dans les lycées et ajout d’une mention « ne convient pas aux moins de 13 ans » sur les smartphones. Smartphones sur lesquels les jeunes ne pourront pas non plus faire n’importe quoi : la commission recommande des téléphones sans accès Internet avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et encore, pas à n’importe lesquels : entre 15 et 18 ans, les jeunes devraient idéalement n’avoir accès qu’aux réseaux sociaux « éthiques » (sic) comme « Mastodon ou Bluesky » (re-sic). Il est vrai que forcer les sauvageons à passer leurs années d’adolescence sur des réseaux peuplés de libristes barbus qui comparent les meilleures distributions Linux leur passerait le goût de la plaisanterie et constituerait une version originale et modernisée du pensionnat religieux.

D’autres mesures sont plus exotiques. Outre l’investissement « massif » dans des alternatives aux écrans comme les aires de jeux, difficile à imaginer vu l’état des écoles en cette période de restrictions budgétaires, on trouve l’interdiction du défilement infini et du démarrage automatique des vidéos, la création d’une interface unique de contrôle parental et l’encouragement à augmenter considérablement le nombre d’heures de sport pour les moins de dix ans, deux heures par jour étant nécessaires « pour lutter contre la myopie » (re-re-sic).

Tout cela, pour le dire vite en attendant que le président ait fini de s’imprégner et décide des mesures à adopter, semble assez difficile à mettre en place. Interdire les réseaux aux mineurs ou l’endless scrolling est tout simplement impossible. Quant aux solutions qui reposent sur le contrôle parental, elles existent déjà et sont très peu utilisées. Une fois encore, entre authentiques problèmes, fantasmes et difficulté à trouver des solutions applicables, il y a de grandes chances que ce soient finalement les premiers concernés, bien conscients du problème, qui finissent par prendre les choses en main.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

ContainerMagazine.co.uk. Imaginez : un jour, en arrivant au boulot, boulot que vous pratiquez depuis de longues années et pour lequel vous avez acquis de réelles compétences, vous trouvez, tranquillement assis à votre place, Kev Adams. Vous vous rendez à l’étage de la direction où l’on vous explique que oui, on sait bien qu’il n’est pas très bon et que, certes, il n’a pas de diplôme d’ingénieur matériaux, mais bon, c’est ce qu’attend le public, qu’est-ce que vous voulez. Cette scène, qui restera pour la plupart d’entre nous le genre de cauchemar que l’on fait après avoir un peu abusé lors d’une soirée raclette-calva, est une réalité pour les comédiens de doublage. Pire, non contents de se faire piquer depuis des années leur taf par des stars moins compétentes mais bankables, les pauvres sont aujourd’hui menacés par les voix de synthèse générées par IA.

MarinaAmaral.Substack.com. En attendant d’être notre futur, menace qu’elle agite régulièrement en brandissant ses petits bras musclés, l’IA est en passe de devenir notre passé. En effet, tout occupés que nous sommes à scruter les deepfakes politiques et journalistiques, inquiets que de fausses vidéos de gouvernants ou de fausses images de guerre achèvent ce qui reste du débat public, nous n’avons pas remarqué que l’IA excelle dans un autre domaine : la production de faux documents historiques, qui risque d’altérer notre perception du passé. Et, par ailleurs, de donner du travail aux historiens de l’art des siècles à venir.

Disconnect.blog. Mais au fait, pourquoi Elon Musk est-il devenu si méchant ? Jusqu’ici, les muskologues les plus aguerris considéraient que c’était à la fois par authentique conviction politique et en partie parce que ses fragilités l’avaient conduit à une fuite en avant en compagnie de ce que l’Internet compte de pire en matière de fachos et de conspis. Ils avaient sans doute raison. Mais figurez-vous que c’est peut-être aussi par intérêt personnel. C’est fou, on n’y avait pas pensé.

Les bons plans matos

Par Furolith

SSD NVMe Crucial P3 4 To (190 €). Malgré la hausse des tarifs des SSD ces derniers mois, il reste possible de tomber parfois sur de bonnes affaires. C’est le cas en ce moment de ce modèle 4 To, aux performances relativement modestes (3,5 Go/s en lecture, pas de cache DRAM), mais parfait pour qui veut pouvoir garder de très nombreux jeux installés sur sa machine. Pensez bien à appliquer le code FD10 à la validation du panier pour bénéficier de 10 € de réduction sur le prix affiché.

Crucial T500 2 To (167 €). Moins spacieux, mais deux fois plus rapide, ce modèle a aussi l’avantage de posséder un cache DRAM propre, ce qui le dispense donc d’aller constamment emprunter de la mémoire système. Particulièrement utile si l’on veut y installer le système d’exploitation de son ordinateur : cela lui permet à la fois d’être un peu plus réactif et de s’user un peu moins vite, puisque moins d’opérations d’écriture sont réalisées à la chaîne directement sur la mémoire flash.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Peut-on acquérir de vraies compétences en jouant à des jeux vidéo ? Pour peu que vous soyez curieux, vous vous êtes sans doute déjà demandé s’il était possible d’apprendre à piloter en jouant à Flight Simulator. En lisant le long dossier que nous avons consacré à la question, vous apprendrez que c’est le cas, puisqu’un joueur a réussi à voler un avion bien réel et à le garder en l’air pendant une heure et quart avant de se crasher. Vous apprendrez aussi qu’on peut acquérir bien d’autres compétences en jouant, dont certaines que vous pourrez pratiquer sans finir dans une flaque de kérosène en flammes.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Tekken 8. Jouer à Tekken 8, ce n’est pas seulement profiter d’un jeu joyeusement foutraque, qui n’a ni le côté edgy de Mortal Kombat ni l’ambiance e-sportive archi-sérieuse d’un Street Fighter. C’est aussi revenir à l’époque bénie des premiers jeux de baston, celle où vous étiez un enfant qui non seulement n’avait pas d’impôts à payer mais était surtout totalement dépourvu de coordination motrice et pour qui « jouer à un jeu vidéo » consistait à appuyer sur tous les boutons de la manette au hasard dans l’espoir de mettre KO son grand frère ou sa grande sœur. Et le pire c’est que souvent, ça marchait. 41,99 € (-40 %) jusqu’au 02/05.

Et aussi :

