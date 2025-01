Édito

Par Ambroise Garel

Passons. Passons vite, même, car vous savez déjà à peu près tout. L’alignement complet de Mark Zuckerberg sur la ligne musko-trumpienne. D’abord lors d’une vidéo délirante de cinq minutes où il explique vouloir en finir avec les biais politiques des modérateurs et abandonner tous les programmes de fact checking. Puis les jours suivants, alors que Meta annonçait mettre un terme à tous ses programmes favorisant la diversité et l’inclusion et proposait de nouvelles règles de modération autorisant à qualifier les LGBT de malades mentaux et les femmes de biens meubles — provoquant l’ire d’une grande partie de ses propres employés — tandis que Zuck participait au podcast conservateur de Joe Rogan où il appelait le monde de l’entreprise à faire preuve de « davantage d’énergie masculine » et « d’agressivité ».

On pourrait gloser pendant des heures sur les raisons de ce brusque virage à droite, réalisé même pas une semaine après l’annonce de bots Instagram « inclusifs » certes complètement à côté de la plaque mais qui semblaient au moins indiquer que Meta se souciait encore des apparences. Se lancer dans la psychologie de comptoir, estimer que Zuckerberg n’a fait que révéler son vrai visage — Facebook étant né d’un outil pour juger le physique des étudiantes, sa seule motivation ne peut être que la misogynie. Ou bien approcher les choses par l’angle économique, remarquer que Meta est en difficulté face à TikTok et à l’Union européenne et que plier le genou devant Trump à s’en faire péter la rotule peut être un moyen de recruter un allié puissant pour sauver l’entreprise. De façon encore plus pessimiste, on peut aussi choisir d’y voir le signe qu’un point de bascule idéologique a été atteint (on en parlait en fin d’année dernière), que les délires libertariens de la Silicon Valley, parfaitement trumpo-compatibles, sont sur le point de virer à la prophétie eschatologique.

Et en fait, peu importe. Que les raisons de cet alignement général soient bassement commerciales ou profondément idéologiques, le résultat est le même : le piège qu’on sentait se refermer sur nous depuis des années, qui jusqu’à présent faisait de son mieux pour se dissimuler, vient d’apparaître dans toute sa cruauté. Car c’est de cruauté qu’il s’agit. Comment qualifier autrement la décision de Meta de faire retirer les distributeurs de tampons des toilettes des hommes dans ses locaux ? Quel rapport avec la question de la « liberté de parole » ou des « biais des modérateurs » ? Que ce soit par idéologie ou par volonté de donner des gages au strongman du moment afin de défendre leurs intérêts, la messe est dite : les géants de la tech sont prêts à tout sacrifier au nom du profit, en commençant par les plus faibles d’entre nous (les trans, comme toujours, n’étant que les canaris dans la mine). « Don’t be evil », l’ancien slogan de Google, était déjà de l’histoire ancienne, voici l’ère du « Be evil ».

Alors que faire, comme dirait l’autre ? Vaste question. Quitter les réseaux. X hier, Meta aujourd’hui. Convaincre vos proches de troquer WhatsApp pour Signal. Claquer 20 € chez un hébergeur indépendant pour avoir votre propre site web et ne plus dépendre des jardins fermés des GAFAM. Recréer des webrings, des communautés, des liens directs. Encourager les gouvernants, ici comme ailleurs, qui tentent de s’opposer au rouleau compresseur qui nous fonce dessus. Soutenir les infrastructures décentralisées d’aujourd’hui et de demain pour bâtir, un jour, un nouvel Internet qui appartiendra à celles et ceux qui le peuplent plutôt qu’à une poignée de centimilliardaires paranoïaques ne jurant que par la force. Et se serrer les coudes, car les temps qui viennent vont être rudes.

Une bonne nouvelle, tout de même, dans ce monde de brutes <3

En ce début d’année, Le Pavé numérique est heureux de vous proposer une nouvelle chronique, « Exhibition sur Internet », véritable musée virtuel à retrouver dans notre partie premium. Rédigée par Valentin Chomienne, elle vous proposera chaque mois de découvrir un aspect de la création contemporaine sur Internet et vous prouvera que, de Twitch à Instagram, ce qu’on qualifie souvent avec mépris de « contenu » relève tout bonnement de l’art.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

404Media.co. Internet étant encore (pour combien de temps ?) en partie modéré, certains contenus, notamment les images violentes, ont tendance à ne pas rester en ligne longtemps. Comment faire alors, pour poster sur TikTok une vidéo de votre attaque terroriste préférée ? C’est très simple, en utilisant un outil IA pour remplacer les corps des victimes par des « minions » tirés du film du même nom. Le résultat est aussi abominable qu’étrange, mais suffit à berner les algorithmes chargés de la vérification automatique des vidéos qui, moins malins que les humains, n’ont pas encore compris que tout contenu lié de près ou de loin aux Minions doit être immédiatement détruit.

LaRevueDesMédias.INA.fr. Les bonnes intentions, c’est un peu comme la force au judo : pour gagner, il faut utiliser celle de l’adversaire contre lui. Par exemple, abusant de la fonction « signaler un article » de Google censée aider au déréférencement d’articles qui violent le droit d’auteur, des officines (j’aime beaucoup le mot « officine », car il y a peu d’autres termes qui peuvent désigner à la fois une cabale secrète et une pharmacie) se sont spécialisées dans la dissimulation d’articles de presse qui dérangent leurs clients.

Les bons plans matos

GRIFEMA GB2003-1, support pour moniteur de 13 à 32 pouces (30 €). Quel meilleur moment que le début d’année (à part peut-être l’arrivée du printemps, ou la rentrée scolaire, oui, bon, ok) pour faire un peu de rangement ? Ça tombe bien, il existe un moyen pas cher et efficace de gagner énormément de place sur son bureau pour s’aménager un coin travail ou loisir ergonomique : le bras de fixation pour écran, par exemple cet excellent modèle adapté au moniteurs jusqu’à 32 pouces.

PUTORSEN, support pour 3 moniteurs PC de 13 à 32 pouces (54 €). Et si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure pour obtenir le poste de télétravail ultime, passez directement à la fixation triple, qui permet d’attacher trois moniteurs, pour même pas 20 € par écran, ça c’est de l’économie d’échelle.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : On y joue encore — The Long Dark

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « HYPERLIGHT » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet aux 300 premiers à l’utiliser avant fin janvier.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Bien sûr, vous allez rigoler devant cette Joconde en mode texte dessinée par Gemini. Puis vous allez cliquer sur ce post, lire la suite du thread et découvrir que pour une raison inconnue, Gemini, quoi qu’on lui demande de dessiner en ASCII (la Joconde, un cheval…), produit toujours le même visage fixe, espèce de Moomin aux yeux exorbités. Alors vous ne rirez plus. Vous aurez peur.

