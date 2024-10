Édito

Par Ambroise Garel

Il y a des prophéties qui claquent. Le fameux « Si vous voulez vous faire une image de ce que sera l’avenir, imaginez une botte qui piétine un visage humain… pour toujours » bien sûr, plus subtil que ce qu’en font les cuistres qui le répètent à tout bout de champ quand on connaît les phrases qui précèdent. Ou bien le célèbre tweet de PerthshireMags, cher à Ryan Broderick : « Le changement climatique prendra la forme d’une série de catastrophes filmées au smartphone, qui se dérouleront à des endroits de plus en plus proches de chez vous jusqu’au jour où c’est vous qui les filmerez. » Sans oublier bien sûr les toujours efficaces chiasmes, comme celui qui nous intéresse aujourd’hui : « Dans le futur, l’IA rédigera un mail entier à partir d’une note, et le destinataire utilisera l’IA pour synthétiser ce mail en une note. »

Car si on savait déjà que de nombreux employeurs utilisent l’IA pour filtrer les candidatures (ce qui ne va pas sans poser de problèmes vu les biais et les limites de cette dernière), des outils destinés aux postulants ont également fait leur apparition. Dans un long article consacré au sujet, 404Media nous apprend l’existence d’une foule de moyens d’automatiser sa recherche, parfois en utilisant un simple script Python qui postule à toutes les offres intéressantes sur LinkedIn et utilise ChatGPT pour envoyer des milliers de lettres de motivation personnalisées.

Voilà qui nous donne une idée assez claire de ce que sera le travail de demain : un marché de l’emploi où les chômeurs postuleront automatiquement dans des milliers d’entreprises dont les RH ne liront pas leurs candidatures. Une fois le meilleur candidat choisi par une machine, il utilisera un ordinateur pour générer des mails que l’ordinateur de son N+1 analysera de façon autonome. Et, chose incroyable, dans ce monde entièrement automatisé où personne ne fera plus rien, on aura toujours besoin de pointer huit heures par jour.

Watson.ch. Le site suisse Watson nous apprend que les acheteurs d’électroménager de la marque V-Zug, suisse également, sont mécontents de découvrir que l’accès de certains programmes de leur lave-vaisselle connecté nécessite de débourser un abonnement annuel de douze francs, eux aussi suisses. On apprend notamment qu’un cycle spécial destiné aux verres à bière est bloqué par ce paywall, ce qui explique sans doute pourquoi le scandale a éclaté en premier dans la presse suisse-allemande.

RadioFrance.fr. Je dois présenter ici mes excuses à tous mes amis gauchistes et révolutionnaires que j’ai accusés de « simplisme » quand ils disaient des choses comme « de toute façon pour tout résoudre, il suffit de mettre les patrons en prison ». De fait, un mois seulement après avoir passé quelques jours en garde à vue, Pavel Durov annonce que son réseau social Telegram fournira désormais adresses IP et numéros de téléphone aux autorités qui en font la demande. Comme quoi, ça tient parfois à peu de choses.

LeFigaro.fr. Jusqu’ici surtout connue pour ses huîtres, la ville d’Arcachon le sera désormais pour sa décision d’offrir à chacun de ses habitants un accès à la version payante de ChatGPT. Ce qui constitue non seulement un usage discutable de l’argent public (« Bien utilisé, un abonnement payant à ChatGPT peut en effet permettre à son utilisateur de poser des questions sur divers sujets », écrit d’ailleurs Le Figaro, et il est difficile d’imaginer périphrase plus acrobatique pour dire « ça ne sert à rien »), mais également un gros gâchis : au lieu de payer une intelligence artificielle à ses habitants, la mairie aurait mieux fait de parier sur l’intelligence naturelle de ses huîtres, comme la ville de Varsovie qui a confié la surveillance de son eau à un congrès de palourdes.

ArsTechnica.com. Il y a deux semaines, je vous expliquais que NotebookLM était une dinguerie. Et même si, après quelques jours passées à le tester sur toutes sortes de textes (comprendre : à ne faire que ça), je commence à cerner ses limites, l’exemple cité par cet article d’ArsTechnica reste bluffant. À partir de quelques pages où étaient simplement répétés en boucle les mots « caca » et « pet », NotebookLM a réussi à pondre une conversation de dix minutes évoquant, de façon certes superficielle mais pas du tout stupide, la tendance de l’esprit à rechercher du sens dans ce qui n’en a pas.

Par Furolith

Manette sans fil 8BitDo Ultimate 2C Wireless (30 €). Pour seulement 30 €, la dernière manette PC de 8BitDo propose non seulement une très bonne qualité de fabrication, mais aussi quelques fonctionnalités ordinairement réservées aux manettes haut de gamme — notamment une connexion sans fil via émetteur/récepteur USB sans fil à 1000 Hz pour une latence ultra basse, et des boutons de tranche additionnels programmables.

Manette Sony DualSense (75 €). Moins « universelle » que la manette Xbox, la DualSense de la PS5 peut tout de même elle aussi faire office d’excellente manette PC. La majorité des jeux la reconnaissent désormais nativement, et un grand nombre d’entre eux savent même exploiter ses fonctions haptiques avancées (vibration ultra précise et gâchettes adaptatives) — à condition toutefois de l’utiliser en filaire plutôt qu’en Bluetooth.

L’article gratuit de la semaine : Comment l’assurance chômage tient la scène indé à bout de bras

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « HALLOWEEN » donne une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 200 premiers qui l’utiliseront avant fin novembre.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

L’orchestre symphonique de Dresde s’est livré à une première mondiale en inaugurant un robot chef d’orchestre pourvu de trois bras, et on attend désormais avec impatience les premiers morceaux qu’un humain ne pourra conduire avec ses deux pauvres membres.

