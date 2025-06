Édito

Par Ivan Gaudé

Oui, je sais, je sais… mais il est professionnellement difficile de résister en permanence à la tentation d’un titre putaclic, et celui-ci m’a échappé. Il ne s’agit pas ici d’évoquer les conflits militaires en cours, mais un affrontement dont nous avons un peu perdu l’habitude, celui des navigateurs internet.

La première guerre des navigateurs entre 1995 et 2001 vit triompher Internet Explorer sur Netscape, à grands coups d’intégration de force dans Windows (ce qui valut à Microsoft un procès antitrust). La seconde guerre eut lieu quelques années après entre le nouveau leader et deux challengers, Firefox d’un côté (qui tutoya un temps Internet Explorer) et le Chrome de Google qui prit progressivement l’avantage.

Depuis la mise en orbite basse, suivie d’une lente désagrégation dans l’atmosphère, d’Internet Explorer, nous avons pris l’habitude d’un univers organisé selon un astre dominateur (Chrome, 66 % de parts de marché), autour duquel gravite une planète particulière (Safari, 17 %) et quelques satellites anecdotiques Edge (5 %), Firefox ou Opera (2 % environ). Mais alors que l’IA veut bouleverser la recherche internet, et par là même l’organisation du Web, voilà qu’une troisième guerre semble se préparer, où les navigateurs deviendraient les véhicules privilégiés de la concurrence des IA génératives.

Pendant que Google fourre Chrome au Gemini et que Microsoft tartine Edge de Copilot, Opera annonce Neon, son navigateur IA capable d’effectuer des recherches et d’agir à votre place. De même, The Browser Company abandonne brusquement Arc, son navigateur précédent, pour lancer Dia avec, devinez, de la recherche par IA dedans.

Selon des rumeurs et des embauches récentes, OpenAI devrait entrer aussi dans la danse : la société de Sam Altman préparerait son propre navigateur pour appuyer ChatGPT. Google en son temps avait cimenté son avance dans la recherche internet, et tout l’écosystème créé autour, en lançant Chrome. OpenAI pourrait vouloir faire de même : si ChatGPT ambitionne de supplanter la recherche traditionnelle que domine Google, il ne peut pas tolérer longtemps que deux tiers des utilisateurs le fassent à travers Chrome, gardant Google dans la boucle.

Ces appétits sont évidemment aiguisés par la possibilité que la Justice américaine oblige Alphabet à une vente de Chrome, comme remède à ses pratiques monopolistiques jugées illégales. Dans ce cas bien sûr, OpenAI se porterait acquéreur.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Couple pas très open. Le duo qu’OpenAI forme avec Microsoft serait en train de tanguer sérieusement, d’après la presse américaine. OpenAI voudrait revoir son accord avec Microsoft, qui a accès à toutes ses technologies, y compris celles issues du récent rachat de Windsurf alors que Github, propriété de Microsoft, en est concurrent. Ah, et puis il y a aussi cette clause de partage des profits futurs, là…

Engeance dorée. La Trump Organization (société possédée par le président américain et gérée par ses enfants) se lance dans la téléphonie aux États-Unis avec un forfait et surtout un smartphone à 499 $, baptisé « T1 », couleur or, bien sûr, avec drapeau américain et slogan MAGA. Bien qu’il soit annoncé « made in USA », les experts sont formels : c’est impossible et il est probablement conçu et construit en marque blanche par une société chinoise. Apple peut souffler, les smartphones seront exemptés de droits de douane, c’est sûr.

IAside job. Microsoft a mis plusieurs mois à corriger une faille de sécurité qui permettait de cacher dans un mail des instructions à destination de Copilot, l’IA de Microsoft. Sollicité par l’utilisateur sans méfiance, Microsoft 365 Copilot traitait sans distinction les données du mail et les instructions cachées, se transformant en hackeur infiltré dans la machine.

Les bons plans matos

Souris Turtle Beach Pure SEL (30 €). Cette souris « gamer » d’entrée de gamme se trouve en ce moment à moins de 30 € et c’est un excellent choix si vous cherchez un modèle filaire pas cher mais performant. C’est du USB-A, avec un capteur à 8 000 ppp.

SSD 2 To Samsung 990 EVO Plus (130 €). Prix intéressant en ce moment pour ce SSD 2 To en PCI 4.0. Pour des performances un peu meilleures, mais avec 40 € de plus, on se tournera vers la version « 990 Pro ».

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test de The Alters

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

La vignette YouTube est un art (difficile), comme l’a découvert à ses dépens l’équipe marketing d’Apple pour la promotion de l’interface Liquid Glass.

(La vignette a été modifiée depuis)

