Édito

Par Ivan Gaudé

Comme deux rivières du verbe déchaînées, elles se sont rencontrées pour former un fleuve de l’exagération en crue. La langue trumpiste du superlatif obsessif s’est jetée dans celle de la prophétie libératrice par l’intelligence artificielle pour engendrer la promesse ultime, le projet pharaonique, l'Apollo, que dis-je, le Manhattan de notre siècle : “Stargate”, l’IA qui valait 500 milliards.

C’est l’investissement annoncé par OpenAI, Oracle et Softbank, en présence d’un président Trump orange de plaisir, pour construire une infrastructure nationale monumentale au service des calculs d’intelligence artificielle (d’immenses centres de données et les systèmes énergétiques nécessaires pour les alimenter). Peu importe que les 500 ne soient en réalité que 100 pour le moment (les 400 autres étant échelonnés sur 4 ans, soit environ deux siècles à l’échelle des avancées de l’IA) ; peu importe que même la réalité des 100 ait été illico mise en doute publiquement par Elon Musk, pourtant nouveau responsable du Département de l’efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency, ou DOGE) ; peu importe, oui, car ce qui compte pour Trump comme pour les fonds d’investissement accros au NASDAQ, c’est la conviction de la puissance par le chiffre : ceux qui ont le plus d’argent gagneront.

Sauf que.

Sauf qu’une petite société chinoise (DeepSeek AI) a entre-temps rendu public un nouveau modèle d’IA générative, DeepSeek R1, dont les résultats talonnent le dernier né d’OpenAI (OpenAI-o1), tout en ayant été créé selon de nouvelles techniques, dix à vingt fois moins onéreuses. Détail cocasse, DeepSeek a été entraîné sur des cartes Nvidia anciennes en petit nombre, à cause des restrictions à l’exportation américaine, et ce sont précisément ces contraintes qui ont mené aux innovations du modèle. Alors oui, il reste à vérifier que DeepSeek n’a pas utilisé un autre modèle open source existant pour gagner du temps. Oui, il se pourrait que DeepSeek AI dispose de hardware Nvidia plus récent, mais ne souhaite pas s’en vanter. Oui, il y a un “léger” problème de censure dans DeepSeek qui lui interdit de contredire le parti communiste chinois. Et enfin oui, il hallucine autant que les autres. Le miracle n’est peut-être pas aussi pur qu’il y paraît. Mais cette IA chinoise fait la bonne surprise d’être open source et la communauté scientifique s’évertue déjà à la disséquer et la reproduire (ou l’inverse, c’est plus simple). L’émoi est de taille, y compris sur l’indice NASDAQ, car la prouesse de DeepSeek pourrait remettre en cause tant la stratégie d’OpenAI (donnez-nous de plus gros milliards pour progresser) que la position de Nvidia (vous aurez toujours besoin de plus gros GPU).

Et ma foi, si elle pouvait prouver au passage que pour créer un robot conversationnel, il n’est peut-être pas impératif de couvrir la terre de data centers s’appliquant à la systématique vaporisation des eaux disponibles…

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Avant d’entamer cette revue de presse du pessimisme, commençons par une bonne nouvelle : je suis heureux de vous présenter la deuxième nouvelle journaliste qui chaque mois, en alternance avec Valentin Chomienne, viendra enrichir les chroniques premium du Pavé : Lila Meghraoua, qui, à compter de ce numéro, vous parlera des liens entre tech, société et écologie.

Congress.gov. Bien sûr, cela semble peu de choses à côté des autres décisions d’une administration qui, en matière de médecine comme ailleurs, entend bien se défaire de toute trace d’humanité et détruire ce que des générations ont mis du temps à bâtir. Mais tout de même : cette proposition de loi qui autoriserait la Food & Drug Administration à faire d’une IA un « fournisseur de soin » certifié susceptible de prescrire des médicaments mérite sa place dans la longue et terrible histoire des mauvaises idées.

FranceTVInfo.fr. Si l’énorme bingo (dont les cases rouges, noires et blanches forment des symboles géométriques inquiétants mais bien connus) que j’avais préparé en prévision de l’élection de Trump s’est, à ma grande horreur, rempli encore plus vite que je ne le pensais, je dois avouer que je n’avais pas prévu ce coup-là. Trump a gracié Ross Ulbritch, créateur du site Silk Road, star de la vente de drogues (entre autres) dans les années 2010 sur ce qu’on appelait encore le dark web.

Instagram.com. Rassure-toi, Los Angeles, ville martyre du réchauffement climatique, les génies de la tech ont une solution à tous tes problèmes. Enfin, pas à tous, mais en tout cas à ceux des riches. Et plus précisément, des riches qui sont emmerdés par les sales délinquants de pauvres : Patrol, une appli qui permet à des « voisins vigilants » (c’est comme ça qu’on dit quand on veut éviter les mots « fascistoïdes » et « paranoïaques ») de crowdfunder des patrouilles de police privées — il y a même des paliers de financement pour débloquer des voitures supplémentaires. Autant vous dire que j’ai cru à une blague quand un gentil lecteur m’a envoyé ce machin, mais non, c’est bel et bien sérieux.

Les bons plans matos

Carte graphique Sparkle Intel Arc A750, 8 Go RAM (221 €). Non, les cartes graphiques Intel Arc ne sont pas des foudres de guerre. Mais si on cherche à monter un PC au budget très serré et quand même capable de jouer un peu en 1080, c’est un GPU qui peut se justifier, à l’unique condition de le trouver à moins de 230 €, ce qui est le cas ici.

Adaptateur de prise casque jack 3,5 mm / USB C (6 €). La disparition des prises son au format mini-jack (3,5 mm) sur nos appareils, ordinateurs et téléphones portables, est à coup sûr un signe annonciateur de la fin des temps. Elle oblige à avoir un adaptateur sous la main et celui-ci a l’avantage d’être flexible, mille fois plus pratique.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Dossier Hardware - Ma quête perdue du casque VR parfait

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

mw10.01 A post shared by @mw10.01

Certes, la prestation de ces chiens-robots (déguisés en lions à coups de papier crépon, comme à la kermesse de l’école) est discutable, mais notez que :

au moins, pendant qu’ils dansent, ils ne sont pas en train de tirer sur des manifestants avec un fusil d’assaut dorsal

on aura sans doute bientôt droit à un remake du Roi lion vachement plus intéressant que ces machins en images de synthèse « réalistes »

