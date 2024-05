Édito

Par Ambroise Garel

Comme l’écrivait déjà Confucius au VIe siècle avant notre ère, « à trop regarder l’horizon, il arrive qu’on se prenne les pieds dans le paillasson ». Une citation qui, si elle laisse perplexes les sinologues (qui se demandent où Confucius aurait bien pu croiser un paillasson, les plus médisants allant jusqu’à affirmer que cette citation aurait purement et simplement été inventée pour les besoins de cet éditorial), mériterait d’être méditée par le monde de la tech.

Par Elon Musk, pour commencer. Tandis qu’il continue de vendre le rêve illusoire de voitures totalement autonomes pour maintenir à flot l’image de génie visionnaire qu’il s’est bâtie et sur laquelle repose plus ou moins la totalité du cours de bourse de ses entreprises, le pauvre a perdu de vue l’essentiel. Par exemple la nécessité de bâtir un réseau de chargeurs rapides sur le plus grand nombre possible de territoires, enjeu crucial pour la démocratisation des véhicules électriques. C’est pourtant dans l’équipe chargée des « Superchargers » Tesla que Musk a taillé des coupes franches la semaine dernière. Décision d’autant plus stupide qu’il s’agit justement d’un des domaines dans lesquels son entreprise fait très fort, la plupart de ses concurrents ayant décidé de rendre leurs véhicules compatibles avec les chargeurs de Tesla. Décision tellement stupide qu’il a d’ailleurs fini par rembaucher une partie des gens virés même pas une semaine plus tôt, sans doute après qu’un yes man un peu plus courageux que les autres a osé lui dire qu’il avait tort. Ou bien après qu’il a réalisé que ses clients eux-mêmes avaient cessé de croire à ses promesses.

Sam Altman, aussi, ferait bien de garder à l’esprit la phrase de Confucius. Encore occupé l’autre jour à expliquer dans un podcast qu’il était urgent de créer un organisme international pour contrôler les IA toutes puissantes qui vont désormais arriver d’un instant à l’autre et changer le monde, c’est promis, frère, tkt, le bon gars Sam se soucie un peu moins d’éthique lorsqu’il s’agit de sa propre boîte. OpenAI, sans doute conscient de l’importance prise par le porno IA ou inquiet d’être concurrencé par des modèles moins prompts à l’autocensure, a annoncé réfléchir à des moyens « responsables » de générer des images pornographiques, érotiques ou gore. Comme l’écrivait quelqu’un sur BlueSky, on ose espérer qu’ils prendront en charge la psychothérapie des personnes chargées d’entraîner le modèle pour lui apprendre à trier les bonnes images de porno gore des mauvaises.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (>ᴗ•)

InterestingEngineering.com. La technologie militaire de pointe et moi-même avons un point commun : nous sommes totalement incapables de trouver notre chemin sans GPS. Cela constitue bien sûr une terrible faiblesse, car le signal GPS peut être brouillé, ce qui rendrait les missiles incapables de trouver leur cible et moi la boulangerie. Une solution imaginée par l’armée américaine pour évoluer dans des environnements où le GPS est compromis consiste, vous l’aurez deviné si vous lisez régulièrement cette newsletter, à utiliser l’IA. Grâce à elle, les armements et appareils apprendront à déduire leur position en mesurant les variations du champ magnétique terrestre, un peu comme les oiseaux migrateurs lorsqu’ils partent bombarder l’Irak.

PCMag.com. Comme chaque année, Monsieur Microsoft a publié son « environmental sustainability report », illustré cette fois par de jolies Stock Photo de champignons. Le contenu du rapport est bien moins flatteur que sa couverture, car les émissions de CO₂ de Microsoft ont augmenté de 29 % au cours des douze derniers mois, et leur consommation d’eau de 23 %. En cause, vous l’aurez deviné si vous n’avez lu ne serait-ce qu’une fois cette newsletter, l’utilisation de l’IA, qui a fait exploser la consommation électrique et les besoins en refroidissement de ses data centers.

BBC.com. Croyez-le ou non (mais si vous ne le croyez pas, cela fera beaucoup de peine à l’équipe de cinquante fact checkers qui travaille nuit et jour pour vérifier toutes les informations publiées dans cette newsletter), il existe des gens qui n’ont jamais cessé d’utiliser des disquettes. Collectionneurs, archivistes ou simplement gens de goût attachés à l’idée de la matérialité de leurs données dans un monde de streaming et de cloud, ils ont répondu aux questions de la BBC. On a bien sûr un peu envie de se moquer, mais croyez-moi, dans quelques années ils seront les seuls à être encore capables d’expliquer la forme de l’icône « sauvegarder » et seront adorés comme des demi-dieux.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Les bons plans matos

Par Furolith

Clavier Keychron V5 (90 €). Le constructeur Keychron est connu pour proposer des claviers rendant accessibles au grand public des luxes venus du monde des claviers mécaniques « custom ». Le V5 est l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la gamme, qui plus est dans le très intéressant format 96 %, qui permet de gagner un peu d'espace sur son bureau par rapport à un clavier pleine taille tout en préservant le pavé numérique.

Logitech MX Mechanical (135 €). Moins original, le MX Mechanical de Logitech reste tout de même très satisfaisant côté sensations de frappe et qualité de fabrication. Il y ajoute l'avantage d’une connexion sans fil qui permet de le relier à trois appareils différents via Bluetooth ou dongle USB.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ↜(⃔ ◞•᷅௰•᷄)⃕◞

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : En chantier — Hades 2. Les gens ne savent pas ce qu’ils veulent. Lorsqu’on leur demande s’ils veulent brûler en enfer, ils répondent très majoritairement « non » (source : INSEE). Mais lorsqu’on leur demande quel article de Canard PC ils souhaitent rendre gratuit cette semaine, ils choisissent l’excellent Hades 2 de la rubrique En chantier, dans lequel on descend volontairement dans les profondeurs chtoniennes pour mettre sa pâté à Cronos, le titan du temps, qui avec un titre pareil aurait fait un bien meilleur partenaire des JO de Paris que Omega, qui n’est que « spécialiste du chronométrage olympique depuis 90 ans ».

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Farmer’s Life. « C’est absolument génial, c’est comme Stardew Valley mais en version dépressif », a fort bien résumé ackboo de Canard PC, qui a passé des dizaines d’heures sur Farmer’s Life. Dans ce jeu, qui promet de nous faire découvrir le « charme rustique de la vie rurale », on joue Kasimir, un vieux garçon alcoolique qui hérite d’une ferme perdue au milieu de nulle part dans un pays d’Europe de l’Est. Il va falloir la rebâtir, gagner de l’argent, se faire des amis au village et peut-être, qui sait, trouver l’amour, car on a toujours besoin d’une paire de bras en plus pour les récoltes. 11 € (-44 %) jusqu’au 28/05.

Les deux cents premières personnes à utiliser le code promo « WARHAMMERCANARD » avant le 15 juin obtiendront 5 % de réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

À propos, le 23 juin, Gamesplanet mettra en promotion plus de cent jeux Warhammer, pour la plus grande joie des amateurs de poésie.

Et aussi :

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ In tech we trust : Pas de politique dans mes réseaux sociaux

➫ Dans la fleur de l’edge : Des bleus dans les yeux

➫ Impr/écran