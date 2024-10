Édito

Par Ambroise Garel

Lors de la conférence « We, Robot » de jeudi dernier, le patron de Tesla a sorti le grand jeu : annonce de l’arrivée prochaine d’un robot taxi totalement autonome, robots humanoïdes Optimus défilant entre les tables, servant à boire et jouant au chifoumi avec les invités. Bref, du grand spectacle à la Musk, destiné à faire remonter le cours de l’action Tesla et à regagner la confiance des investisseurs, ce qui devient une urgence : non seulement Tesla n’est pas au mieux , mais Musk risque d’avoir besoin de vendre une partie de ses parts pour combler le gouffre financier qu’est devenu Twitter/X.

Manque de bol, le marché n’est pas (toujours) stupide et, la plupart des spécialistes ayant jugé bien floues les annonces de cette soirée, l’action Tesla a dévissé de près de 9 % dès le lendemain. Ce qui nous amène au vrai sujet de cette chronique : Musk pourrait bien raconter ce qu’il veut si les gens censés vérifier ses dires faisaient leur travail.

Car tandis que les analystes ont tous senti le bullshit à des kilomètres, entre des robots humanoïdes universels qui n’existeront pas au mieux avant des décennies et un Robotcab qui doit encore résoudre un millier de problèmes techniques et légaux avant d’atteindre un niveau de fiabilité suffisant, la plupart des journalistes se sont contentés de recopier le narratif muskéen comme autant de petits attachés de presse.

À lire les comptes rendus de « We, Robot » dans les médias français le lendemain, on apprenait qu’Optimus, « révolutionnaire », « marche et agit comme [un] homme » mais nulle part qu’ils étaient en grande partie télépilotés par des opérateurs humains (ce qui non seulement semblait évident à toute personne vaguement au fait de l’état de l’art en robotique, mais a été confirmé par les « robots » eux-mêmes durant l’événement). On apprenait aussi qu’après huit ans d’attente, la promesse de véhicules Tesla autonomes était « en théorie » réalisée.

Sans doute est-ce le cas, dans le monde « théorique » et imaginaire où nous nous déplaçons tous en hyperloop. Pendant ce temps, dans le monde réel, les chroniqueurs boursiers font mieux que les journalistes, ce qui devrait pousser ces derniers à se poser quelques questions.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published 🚫🤖 EXCEPTIONNEL : RUBRIQUE 100 % SANS ACTU IA 🤖🚫

LeMonde.fr. Après avoir longtemps tergiversé, l’Arcom a décidé de taper de son poing sur la table (vu la table en question, on espère qu’il avait mis des gants) : les sites pornos ont désormais trois mois pour mettre en place un système fiable de vérification de l’âge des visiteurs, sans quoi ils encourront le courroux du « gendarme des télécommunications » — ce qui, soit dit en passant, aurait fait un excellent titre de film avec Louis de Funès.

YouTube.com. Si vous avez du mal à sortir du lit le matin pour boire votre café instantané et vous rendre au job sans âme que vous exercerez jusqu’à quatre-vingts ans faute de cotisations retraites, vous serez heureux de découvrir Alarmo, le nouveau réveil interactif et pas du tout infantilisant de Nintendo. Pour seulement cent euros (alimentation vendue séparément), vous serez réveillé par une musique tirée de votre jeu Nintendo préféré, dont des bruitages accompagneront chacun de vos mouvements. Vous en apprendrez plus en regardant la vidéo de présentation, fort explicative en dépit d’un narrateur qui, vu son niveau de vivacité, n’a probablement pas utilisé Alarmo pour se réveiller le matin de l’enregistrement.

Twitter.com. « Le journalisme, vous savez, c’est surtout colporter des rumeurs qu’on trouve rigolotes », aimait (paraît-il) dire Hubert Beuve-Méry quand il avait un peu abusé de la pipe à crack. C’est pourquoi je soumets à votre sagacité ces deux tweets évoquant une épidémie de techbros qui quitteraient leur taf après un trip à l’Ayahuasca, la vanité de leur existence leur étant apparue entre deux vomissements. Je ne sais pas si vrai mais, comme aurait dit Hubert, c’est lol.

Les bons plans matos

Par Furolith

Micro USB Sennheiser Profile (114 €). Un des tout meilleurs micros USB du marché, d’une simplicité extrême, et proposant une qualité de captation vocale irréprochable. Il peut se substituer très, très avantageusement au micro intégré d’un ordinateur portable, ou même d’un micro-casque.

Micro USB Razer Seiren V3 Mini (54 €). Moins impressionnant que le Profile, le Seiren V3 Mini est tout de même aussi un micro de qualité très honnête. Qui plus est, sa taille compacte et sa finition plastique très robuste permettent de l’emporter avec soi un peu partout.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Au coin du jeu — Ubisoft dans le dur.

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « FLIGHTSIMULATOR » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 200 premiers qui l’utiliseront avant fin novembre.

Quelques suggestions :

Tous les jeux de la série Dishonored à partir de 2,54 € (environ -80 % sur la plupart), jusqu’au 21/10

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, avec les trois nouveaux jeux Tomb Raider, 11,49 € (-77 %) jusqu’au 24/10

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

« Si vous vous demandez à quoi ressemble un SMS de rupture résumé par l’IA Apple, voilà : “N’est plus dans une relation, souhaite récupérer ses possessions dans l’appartement.” »

