Édito

Par Ivan Gaudé

En matière de droits de douane vis-à-vis de la Tech, essayons d’être rationnels et de faire le tri dans la pensée de Donald Trump. Ou plus exactement, de différencier la pensée de l’action, l’objectif de la méthode employée.

Tout part de la conviction des États-Unis que leur principal adversaire, économique et militaire, est désormais la Chine. Notons que cette conviction dépasse le mouvement MAGA, elle est partagée par le camp démocrate. On peut la discuter, mais elle obéit à des arguments rationnels.

À partir de là, si l’on se place dans l’hypothèse qu’un conflit aigu, potentiellement même armé, avec la Chine est possible, il est également rationnel de vouloir reconstruire une industrie nationale, particulièrement pour la Tech et les semi-conducteurs : les États-Unis ne fabriquant que 11 % de leurs besoins en puces électroniques, la dépendance dans ce domaine vis-à-vis de la Chine et de l’Asie de l’Est serait en effet une vulnérabilité stratégique majeure.

Là où l’on quitte le rationnel, c’est quand on prétend convaincre les acteurs industriels d’investir des milliards sur au moins cinq ans pour reconstruire des usines complexes, alors qu’on change les règles douanières chaque semaine. Et si l’on est logique, pour faire revenir la fabrication des processeurs et des smartphones sur son sol, on ne les exempte pas soudain (et provisoirement ?) de taxes, alors qu’elles sont maintenues sur les t-shirts ou le ciment.

Voyons maintenant les choses du point de vue européen, puisque nous présentons la même dépendance industrielle et la même vulnérabilité. Si l’hypothèse d’un conflit entre les États-Unis et la Chine est jugée réaliste (et vu la trajectoire des deux pays, elle le semble malheureusement), l’Europe espère-t-elle échapper aux mêmes réflexions stratégiques que les Américains ? En cas de conflit, imagine-t-on réellement que l’export des produits électroniques de la région (Corée, Taïwan, Japon, Vietnam…) pourrait continuer tranquillement ? que la Chine se priverait de ce moyen de pression ? ou même que la simple interruption des exportations de la Chine et de Taïwan ne suffirait pas à provoquer une pénurie mondiale ?

Puisque le monde accélère et que le temps semble se réduire, que fait l’Europe hormis constater qu’elle n’a pas les moyens de remplir ses propres objectifs en matière de puces électroniques ? Il conviendrait de muscler ou mettre à jour l’European Chips Act, entré en vigueur en 2023, mais cela ne semble étrangement pas à l’ordre du jour.

Nous moquons, à juste titre, les initiatives erratiques de Trump mais est-on certain que, face à une hypothèse plausible de désordre mondial majeur, notre propre attentisme ne soit pas plus risible encore ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Déception. Voilà une semaine que le forum 4chan.org est injoignable. La « poubelle d’Internet » a été renversée par un piratage revanchard attribué à une communauté rivale (mais surtout facilité par une accumulation d’incompétences techniques). Une semaine et rien, pas un scandale, pas une révélation juteuse à se mettre sous la dent. Les premières rumeurs concernant des noms d’administrateurs avec de prometteuses adresses e-mail en .gov ou .edu ne se sont jamais concrétisées. Encore une preuve que le tri des déchets ne fonctionne pas.

Incroyable. Une nouvelle couleur a été découverte, normalement hors de portée de l’œil humain. J’étais enthousiasmé à l’idée de découvrir ce vert-bleuté extrêmement saturé, jusqu’à ce que je réalise que le seul moyen de le voir était de se faire tirer au canon laser sur la rétine, moi qui ne supporte même pas l’approche d’un flacon de collyre.

RivIAlité. Quelqu’un pour séparer Elon Musk et Sam Altman ? Ils sont encore en train de s’embrouiller au fond de la cour. Tandis que le premier a récemment fait racheter son réseau social X par sa start-up xAI, le second veut maintenant utiliser OpenAI pour créer un réseau social concurrent de X adossé à ChatGPT, et un prototype interne serait déjà en test. Un réseau pour et par l’IA, c’est l’étape ultime de l’évolution des réseaux sociaux dont on causait ici-même il y a un mois.

Les bons plans matos

Aspirateur robot Lefant M210P (90 €). Je ne sais pas dans quel état est votre appartement, ni quelle est votre position vis-à-vis des aspirateurs robots, mais celui-ci est un des plus vendus sur Amazon car il se trouve souvent sous les 100 €, comme en ce moment. À ce prix, c’est un basique aux capacités limitées (pas de cartographie, peine sur les tapis et moquettes), mais réputé efficace pour ce qu’il sait faire (enlever la poussière sans vous sur sol dur).

Écran 32” Samsung incurvé LC32R502FHPXEN (170 €). Généralement vendu 100 € plus cher, cet écran Samsung 32 pouces au format 16:9 incurvé n’est destiné qu’au jeu vidéo en HD (1920×1080), offrant une fréquence de 60 Hz avec un temps de réponse de 4 ms. Rien de transcendant, mais une solution pour les joueurs qui veulent s’équiper à petit prix.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En chantier : Wreckfest 2

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Il y a les pisse-froid qui continuent d'affirmer sans preuve que les LLM régurgitent une bouillie bourrée d'erreurs qui n'a que l'apparence de la vérité. Et les autres, qui admireront cette magnifique carte d'Europe générée par IA et l'utiliseront pour préparer leurs prochaines vacances en Alsin ou à Oosölo. (via LinkedIn)

