Édito

Par Ambroise Garel

La semaine dernière, nous avions parlé d’un sujet léger. Mais si, souvenez-vous ! Je sais, ça semble être il y a un an dans ce siècle où nous sommes bombardés d’informations, moi aussi j’ai perdu toute capacité d’attention à cause d’Internet, je suis incapable de lire trois pages d’un T'choupi sans le poser pour regarder mon téléphone. Nous avions donc parlé d’un sujet léger, Threads, le nouveau réseau social de Meta. La variété étant le sel de l’existence, nous parlerons cette semaine d’un sujet lourd : votre mort, ou plutôt la date de celle-ci.

De joyeux drilles de l’université de Copenhague ont créé une IA capable de prédire, avec un taux de réussite de 78 %, si vous allez mourir au cours des quatre prochaines années. Pour parvenir à ce résultat impressionnant, l’IA, du nom de Life2vec, utilise une approche originale : à l’instar d’un psychanalyste, elle considère qu’une vie humaine est avant tout un récit, qu’elle va ensuite (c’est là où c’est un peu différent d’un psy, ou alors vous devriez changer de psy) convertir en un espace vectoriel orienté en fonction des éléments qu’elle considérera comme susceptibles d’influencer votre espérance de vie.

Non contente de prophétiser la date de votre mort, Life2vec est également capable de prédire combien d’argent vous aurez sur vos comptes le jour où vous passerez l’arme à gauche, une fonctionnalité qui fera la joie de tous les héritiers impatients et les croqueuses de diamants. Lesquels devront malheureusement encore patienter, Life2vec n’étant pas encore ouvert au public. Ses créateurs sont en effet inquiets de l’usage que pourraient en faire les compagnies d’assurance et du possible manque de fiabilité de leur outil en dehors de son pays d’origine. Life2vec a en effet été entraîné uniquement sur des données de santé publique danoises et risque de ne pas avoir la même précision sur d’autres populations. Dommage pour nous, mais tant mieux pour les écrivains, l’idée d’une machine exclusivement capable de prédire la mort des Danois est tellement géniale qu’elle pourrait donner naissance au shakespearepunk, un genre littéraire que l’humanité attend depuis toujours sans le savoir.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TechXplore.com. On savait déjà Microsoft plus forceur qu’un vieux beau après trois verres, mais cette fois-ci toutes les limites ont été franchies. Non content de continuer à nous demander d’utiliser Edge alors qu’on a refusé cent fois, voici désormais que, pour pousser son partenariat avec OpenAI, Microsoft demande à des fabricants de claviers d’ajouter une touche « Copilot » à leurs engins. Il sera ainsi possible, d’une simple pression sur une touche, d’appeler à la rescousse l’assistant IA de Microsoft, par exemple pour lui demander « à quoi pourra bien servir cette touche une fois que la bulle de l’IA aura éclaté et qu’on se retrouvera avec tous ces claviers à la con sur les bras ? ». En attendant, on sait déjà où sera placé ledit bouton : à côté du « alt » de droite, également connu sous le nom d’« alt gr » car c’est une touche qui a mauvais caractère et grogne quand approchent les doigts.

BSky.app. S’en prendre aux claviers est une chose, mais voici que l’IA s’attaque à l’une des communautés les plus innocentes d’Internet, celle des amateurs de crochet. Ce qui avait commencé de façon plutôt rigolote, avec des images d’énormes peluches crochetées, a viré à l’arnaque pure et simple, Instagram et Facebook étant désormais envahis de fausses publicités mettant en scène des réalisations improbables, tout ça pour dépouiller de pauvres mamies qui voulaient juste acheter un patron rigolo pour dégourdir leur arthrose, si c’est pas malheureux.

TexasTribune.org. Après des années de tâtonnement, les cryptobros texans ont enfin trouvé un moyen de faire de l’argent de façon fiable avec le bitcoin : en revendant l’électricité qui sert à les produire. Plus précisément en revendant à prix d’or, pendant la crise énergétique due à la canicule de l’été dernier, l’électricité qu’ils avaient achetée des mois plus tôt à tarif négocié. Ou, pour le dire autrement, en acceptant de ne pas cramer inutilement l’énergie dont les gens avaient besoin pour ne pas mourir de chaud.

Les bons plans matos

Par Furolith

Micro USB Sennheiser Profile (117 €). Parce que la capsule miniature d’un casque-micro ne pourra jamais accomplir de miracles en matière de captation vocale, si l’on pratique régulièrement les communications en ligne, rien de tel qu’un bon micro externe. Très abordable et simple d’utilisation, le Sennheiser Profile propose aussi et surtout une captation vocale absolument remarquable.

Shure MV7 (264 €). Pour passer au niveau supérieur, le Shure MV7 est une parfaite porte d’entrée vers le monde merveilleux des micros dynamiques, et donne à son utilisateur une voix chaleureuse, plus ample, très radiophonique. Parfait pour les streameurs du dimanche. Attention, il est fourni sans pied ni bras.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Gas Guzzlers Extreme. À quoi ressemblerait Mario si on le bourrait de testostérone ? Voilà une idée en apparence très mauvaise : le bougre étant déjà pas mal poilu de base, on risque de se retrouver avec quelque chose de monstrueux. Et pourtant, Gaz Guzzlers Extreme, une sorte de Mario Kart avec des grosses bagnoles qui font vroum vroum et des missiles à la place des carapaces de tortue, est un excellent moyen de passer une bonne soirée entre amis sans avoir à acheter une Switch. 3,40 € (-86 %) jusqu’au 21/01

Et aussi :

